Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 5 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,41 azalarak 131 milyon 2 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 5 kuruş, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 12.00'de 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 277 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 279 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 91 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA