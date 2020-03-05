Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 67 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 artarak 135 milyon 456 bin 703 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 67 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 5 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA