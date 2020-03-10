Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,3 artarak 153 milyon 584 bin 573 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 89 kuruş, en düşük saat 00.00'da 220 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 32 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruştan işlem gördü.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,3 artarak 153 milyon 584 bin 573 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 89 kuruş, en düşük saat 00.00'da 220 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 32 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruştan işlem gördü.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Ekonomi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Ekonomi
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Ekonomi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Ekonomi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Ekonomi
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?