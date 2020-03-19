Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 69 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,05 artarak 155 milyon 972 bin 255 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 332 lira 69 kuruş, en düşük saat 04.00'te 199 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 28 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 72 kuruş, en düşük 168 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA