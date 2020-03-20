Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 64 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,2 azalarak 143 milyon 70 bin 951 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 340 lira 64 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 199 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 86 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 69 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA