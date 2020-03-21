Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 4 kuruş, en düşük 5 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 54,89 azalarak 64 milyon 534 bin 72 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 4 kuruş, en düşük saat 09.00'da 5 lira olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 154 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 154 lira 4 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 64 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA