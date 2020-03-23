Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 189 lira 49 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,79 azalarak 119 milyon 178 bin 481 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 327 lira 75 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 07.00'de 189 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 289 kuruş oldu.Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 36 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA