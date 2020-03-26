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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 28 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 28 kuruş, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,6 artarak 102 milyon 508 bin 987 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 28 kuruş, en düşük saat 07.00'de 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 232 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 237 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 4 kuruş, en düşük 65 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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