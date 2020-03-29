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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 13 kuruş, en düşük 189 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

29.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 13 kuruş, en düşük 189 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 44,18 artarak 117 milyon 345 bin 831 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 335 lira 13 kuruş, en düşük saat 03.00'te 189 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 269 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 274 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 46 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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