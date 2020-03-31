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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

31.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:56
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 62 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,3 azalarak 56 milyon 824 bin 824 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 323 lira 62 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 133 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 138 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 66 kuruş, en düşük 69 lira 86 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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