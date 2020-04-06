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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 249 lira, en düşük 1 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

06.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:24
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 249 lira, en düşük 1 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,12 azalarak 35 milyon 466 bin 454 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 249 lira, en düşük saat 07.00'de 1 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 88 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 91 lira 6 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 20 kuruştan, en düşük 1 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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