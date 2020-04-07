Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 277 lira 20 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

07.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:44
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 277 lira 20 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,8 azalarak 30 milyon 569 bin 340 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 277 lira 20 kuruş, en düşük 03.00-07.00 saatlerinde 1 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 74 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 77 lira 61 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 249 liradan, en düşük 1 lira 85 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Halkbank’ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Ekonomi
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi Ekonomi
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:42: FİBA Grubu'ndan Covid-19 salgınıyla mücadeleye 12 milyon lira - Ekonomi 16:36: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:34: ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Yerli solunum cihazı için üretim hattı kuruyoruz - Ekonomi 16:34: Hasta yatağı plastikçisi Temapol üretime geri döndü - Ekonomi 16:24: Benzinde 5 kuruş indirim - Ekonomi 16:20: Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi - Ekonomi 16:06: Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu - Ekonomi 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 13:45: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak - Ekonomi 13:14: Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu - Ekonomi 12:26: Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı - Ekonomi 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi