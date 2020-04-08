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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 8 kuruş, en düşük 25 lira olarak belirlendi.

08.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:29
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 8 kuruş, en düşük 25 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 137,5 artarak 72 milyon 599 bin 726 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 321 lira 8 kuruş, en düşük 06.00 ve 07.00'de 25 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 181 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 183 lira 92 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 277 lira 20 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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