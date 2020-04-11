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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

11.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 77,22 azalarak 10 milyon 29 bin 847 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 204 lira 99 kuruş olarak belirlendi. En düşük, saat 07.00 ile 16.00 arası için piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 26 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 27 lira 44 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 54 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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