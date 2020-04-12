Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 52 kuruş, en düşük 41 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

12.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 52 kuruş, en düşük 41 lira 42 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 745,7 artarak 84 milyon 827 bin 195 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 331 lira 52 kuruş, en düşük saat 06.00'da 41 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 197 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 201 lira 94 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
Bakan’dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Ekonomi
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Ekonomi
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Ekonomi ››Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:08: "Tüketici raftaki ambalajlı ürünlere yöneldi" - Ekonomi 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:32: İKA'dan bölgesel kalkınmaya 261 milyon destek - Ekonomi 15:30: Son 20 günde su tüketimi yüzde 18 arttı - Ekonomi 15:26: Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı - Ekonomi 15:05: Kısa çalışmaya 200 firma başvurdu - Ekonomi 14:55: Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak - Ekonomi 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber