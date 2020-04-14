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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira, en düşük 147 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

14.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:40
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira, en düşük 147 lira 88 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,99 artarak 88 milyon 969 bin 366 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 300 lira, en düşük saat 06.00'da 147 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 211 lira 26 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 32 kuruş, en düşük 45 lira 56 kuruş işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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