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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 45 kuruş, en düşük 14 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

15.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:48
Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 45 kuruş, en düşük 14 lira 4 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,6 azalarak 78 milyon 619 bin 419 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 327 lira 45 kuruş, en düşük saat 07.00'de 14 lira 4 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 185 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 188 lira 82 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 lira, en düşük 147 lira 88 kuruş işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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