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Spotify'a Gerçek Zamanlı Şarkı Sözleri (Lyrics) Geliyor

Spotify, son güncellemeyle yeni arayüze kavuştu ve şarkı sözleri (lyrics) özelliği de müzik severlere sunuldu. Dünya genelinde en çok kullanılan dijital müzik dinleme platformu nihayet müzikle senkronize şekilde, tam şarkı sözlerini göstermeye başladı.

03.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:50
Spotify'a Gerçek Zamanlı Şarkı Sözleri (Lyrics) Geliyor
Spotify , son güncellemeyle yeni arayüze kavuştu ve şarkı sözleri (lyrics) özelliği de müzik severlere sunuldu. Dünya genelinde en çok kullanılan dijital müzik dinleme platformu nihayet müzikle senkronize şekilde, tam şarkı sözlerini göstermeye başladı.

Spotify kullanıcılarının uzun süredir beklediği gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliği yeni arayüzle birlikte aktif edildi. Müzikle birlikte ilerleyen şarkı sözleri, Youtube Music ve Apple Müzik'te hali hazırda var olan bir özellik. Spotify'da sadece şarkının yazılma hikayesini (Behind The Lyrics) görebiliyorduk. Şimdi diğer müzik servislerindeki gibi şarkının tam sözlerini görüntüleyebiliyoruz. Şarkı sözleri Musicxmatch tarafından sağlanıyor. Bazı şarkılarda söz çıkmıyor. Şarkı sözü olan parçalarda çalma/durdurma butonlarının olduğu mini oynatıcının yanında Lyrics ibaresi görünüyor. Dokunulduğunda albüm kapağı ufak görünüme geçiyor, şarkı sözleri gösteriliyor.

Şarkıyı dinlerken söylemeyi de sevenler için heyecanlandıran lyrics özelliği kullanıcılara yavaş yavaş açılacak. Spotify iOS uygulaması 8.5.52 sürüm güncellemesiyle Apple Watch üzerinden Siri desteği kazanmıştı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Spotify, Apple, Teknoloji
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