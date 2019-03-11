Spotify'da Müziklerin Arka Planında Çalan Videolar Nasıl Kapatılır?

Aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcı bulunan müzik servisi Spotify
, çok yakın bir zamanda düzenli 100 milyon aboneyi (aylık) aşmış olacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde daha kullanıcı dostu bir arayüzü uygulamasına getiren Spotify, bu arayüzle gelen bir özelliğin -istemeyen kullanıcılar tarafından- kapatılabilmesini de mümkün kılmış.
Spotify'ın içindeki müzik çaların arka planında dönen videolar, birçok kullanıcı tarafından oldukça başarılı bir yenilik olarak nitelendirildi. Yine de her kullanıcısının bu özelliği istemeyebileceğini düşünmüş olacak ki Spotify, Canvas ismini verdiği video özelliğinin kapatılabilmesi için Ayarlar'ın altın Canvas seçeniğini ekledi. Bu seçeneği kapalı duruma getirdiğinizde müzik çalıyorken artık arka planda video oynatılmayacak.
Her ne kadar Spotify, Canvas özelliği için 'çok az veri ve pil gücü kullanır' açıklamasını yapmış olsa da bu özelliğin gösterilip gösterilmeyeceğinin kullanıcıya sorulması oldukça hoş bir hareket. Siz de Spotify'ın video eklentili yenilenmiş arayüzü hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Spotify, Teknoloji
Kaynak: WebTekno