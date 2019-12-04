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Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kutup ayısının üzerine sprey boya ile 'T-34' yazıldı, uzmanlar kutup ayısının avlanırken kamuflaj özelliğini kullanamayacağını, bu nedenle hayatının tehlikede olacağını belirttiler.

04.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:01Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

'nın bölgesinde bir kutup ayısının üzerine sprey boya ile 'T-34' yazıldı, uzmanlar kutup ayısının avlanırken kamuflaj özelliğini kullanamayacağını, bu nedenle hayatının tehlikede olacağını belirttiler.

Sibirya'da beslenmek için yerleşim yerine inen bir kutup ayısının üzerine, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silinemeyen siyah sprey boyayla Rus yapımı tankın adı olan 'T-34' yazıldı. Uzmanlar kutup ayısının avlanmak için beyaz postunu kutupların karla kaplı örtüsüne uyum sağlamak için kamuflaj olarak kullandığını belirttiler. Siyah sprey boyayla boyanan kutup ayısının kamuflaj özelliğini kullanamayacağını ve dolayısıyla hayatının tehlikede olacağını ifade ettiler.Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Ağustos ayında yayınlanan raporda iklim değişikliğinden doğal ortamlarında yiyecek bulamayan kutup ayılarının son yıllarda beslenmek için yerleşim yerlerine indikleri tespit edildi.



Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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