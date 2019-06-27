27.06.2019 15:26
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Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak

Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara

Atletizmde Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Atletizmde Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara 'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilecek kampta 24 sporcu yer alacak.
Hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:
Mikdat Sevler, Kayhan Özer, Özgür Beydemir, Gökdeniz Göçmen, Ersin İlhan, Oğuzhan Kaya , Akın Özyürek, Okan Yılmaz , Berkay Çalık, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım , Cefer Güneş, İlyas Çanakçı , Umut Uysal , Kubilay Ençü, Sinan Ören , Mahsum Korkmaz , Tuba Danışmaz, Kadriye Aydın , Muammer Demir , Necati Er, Emre Dalkıran , Metin Doğu, Ekrem Melih Ayhan.
Kaynak: AA
Atletizm , Ankara , Spor

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