Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak

Atletizmde Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara
'da yapılacak. Türkiye
Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilecek kampta 24 sporcu yer alacak.
Hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:
Mikdat Sevler, Kayhan
Özer, Özgür Beydemir, Gökdeniz Göçmen, Ersin İlhan, Oğuzhan Kaya
, Akın Özyürek, Okan Yılmaz
, Berkay Çalık, Mustafa Onur
Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım
, Cefer Güneş, İlyas Çanakçı
, Umut Uysal
, Kubilay Ençü, Sinan Ören
, Mahsum Korkmaz
, Tuba Danışmaz, Kadriye Aydın
, Muammer Demir
, Necati Er, Emre Dalkıran
, Metin Doğu, Ekrem Melih Ayhan.