Haberler » 3. Sayfa » Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı - Haberler

Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?

01.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:33Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı
merkezli yayın yapan Sputnik isimli ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: 80 yıl önce neden tarafından 'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik-Türkiye adlı haber sitesi üzerinden "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi. Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. - ANKARA

Türkiye, Fransa, Hatay, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
1.03.2020 13:07:35