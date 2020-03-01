Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonunun "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye 'ye verildi" başlığıyla verdiği haberin Sputnik Türkiye'nin yayın yönetmeni ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç Sputnik Türkiye çalışanı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çalışanların ardından Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de serbest bırakıldı. Savcılık gözaltına alınan gazetecilerin faaliyetlerinde suç teşkil eden bir unsur olmadığına karar verdi.

Gazetecilerin serbest bırakıldığı bilgisi yakınları tarafından verildi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, serbest bırakılan gazeteciler, Ankara Adalet Sarayı dışında yakınları tarafından karşılandı.

NE OLMUŞTU?



Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla bir haber yayınladı. Bu haber kamuoyunun çokça tepkisini çekti. Ajansın Ankara çalışanları dün akşam saatlerinde evlerinin önünde protesto edildi. Bu sabah Ankara bürosunda çalışan 3 kişi gözaltına alındı.