SPX'ten Türkiye'deki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı

SPX, bu süreçte online mağazası www.spx.com.tr adresi üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Kargo paketlerinin yüksek hijyen koşullarında ve dış temastan uzak şekilde hazırlanacağını önemle belirten SPX yetkilileri, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, bu dönemde, evlerinizde kendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmanızı diliyoruz. Doğaya çıkarak, kalabalıklardan uzak keyifli ve sağlıklı zaman geçirmenizi umut ediyoruz. Sağlıklı ve bol sporlu günlerde yeniden buluşmak üzere…" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler