Square Enix'in Avengers Oyunu, E3 2019'da Gün Yüzüne Çıkacak

Square Enix'in Avengers oyunu duyurmasının üstünden tam iki yıl geçmişti ki şirket, oyunun E3 2019'da gösterileceğini açıkladı. Square Enix'in 10 Haziran'da E3'teki etkinliği Türkiye saatiyle gece 04.00'da başlayacak.
Oyunla ilgili aslında çok fazla şey bilinmiyor. Tanıtım videosunda Tomb Raider'ın da yapımcısı olan Crystal Dynamics stüdyosunun da projede yer aldığını görüyoruz. Ayrıca bu oyun, Square Enix ve Marvel arasındaki ilk büyük anlaşma görevi de görüyor. İlerleyen yıllarda bu ikiliden farklı oyunlar da gelebilir.
Siz, Square Enix'in yeni Avengers oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirket, bu markanın altından kalkmayı başarabilmiş midir?
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Kaynak: WebTekno