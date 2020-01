Squatın Marka Kadını Doris Hofer

YouTube kanalında her hafta yeni videolar paylaşıyor. Bugüne kadar ilk kitabında ''Hayalindeki Sen'' diye sordu, sonra ''İçindeki Sen'' dedi. İçindeki Sen kitabı bu ay Avrupa'da çıkacak. 2019 yılında koçluk eğitimini tamamladı ve özel seanslar veriyor. Bitmedi. Ve beni en heyecanlandıran Squatgirl imzalı bir ürün çıkarma hazırlığında olması. Her gün çikolata yiyorum ve her gün çikolata yemeye devam edeceğimi çok iyi biliyorum. Sevgili Doris Hofer, vaad ettiğiniz gibi sağlıklı bir çikolata/ tatlı atıştırmalık markanız olacaksa, ben varım.

''Marka Kadın'' olmak, bu tanım sizin için ne ifade ediyor?

Marka kadın olmak bir söz tutmak demek. Markanızla topluma umut veriyorsunuz, tutkunuzu ve vizyonunuzu bir hizmet veya ürünle beraber dünyaya taşıyorsunuz. Bu sebeple bir marka oluşturmak istiyorsanız çok çalışmalısınız ve iyi bir vizyonla hareket etmelisiniz. Bir çok kişi sizden ilham almalı. Markaya güven burada başlıyor. Markanızla birlikte sizden ilham alanlar aynı zamanda size güveniyorlar… Bu güvene layık olmak marka olmak demek.

Doğal, narin, enerjik...Biz sizi bu kelimelerle ifade ediyoruz. Sizin kendinizi anlattığınız kelimeleriniz neler? Okuyucularımıza beni en doğru anlatan kelimeler bunlar diyecek olsanız ne söylersiniz?

Kendimi dürüst, samimi ve eğlenceli kelimeleriyle tanımlayabilirim. Takipçilerim de beni öyle tanımlıyor. Squatgirl yöntemi gerçek, sürdürülebilir bir hayat tarzı. Bu ''Doris bize kitaplarında veya sosyal medyada ne anlatırsa onu gerçekten de yaşıyor'' anlamına geliyor. Sosyal medyada çok fazla doğallık ve dürüstlük yok o sebeple bu dürüst ve samimi kelimeleri benim için önemli. Eğlence kelimesine gelince şunu görüyorum: Bir çok kişi sporu fazla sevmiyor. Eminim bir hapla fit olabilseydiler onu kesinlikle tercih ederlerdi ama videolarımı izleyenler, takipçilerim beni samimi ve eğlenceli buluyorlar. Belki bu sebeple o izledikleri videoyu uyguluyorlar. Sonra sonucu görüyorlar ve çok seviniyorlar devam ediyorlar, sporu sevmeye başlıyorlar hatta beslenme konusunu da merak etmeye başlıyorlar. Binlerce kadın 20-40 kilo verdi, hayatından baklavaları çıkaran çok takipçim oldu. Bence spor eğlenceli bir aktivite olmalı.

Kariyer yolculuğunuzun başlangıç süreci nasıl gerçekleşti? Squatgirl markası nasıl oluştu?

Blogla başladı. İkinci doğumumdan 2 hafta sonra dümdüz bir karnım vardı ve arkadaşlarım bana ''Nasıl besleniyorsun, hangi egzersizleri yapıyorsun?'' diye sorarlardı. O kadar kişi sorunca bir blog yazıp yayınlamaya karar verdim. Sonra bir fitness ailesi hayal ettim ve bir Squatgirl uygulaması çıkardım. Kocaman bir aile olduk, gerçek arkadaşlıklar oldu. Birkaç sene sonra ise uygulamalar çok masraflı olduğu ve bir ekibim olmadığı için kapatmak zorunda kaldım ama YouTube kanalımda her hafta yeni videolar paylaşıyorum ve bugüne kadar 2 kitabım oldu. ''Hayalindeki Sen'' ilk kitabım ve orada 20 adımda sağlıklı alışkanlıkları öğreniyoruz. Genelde okuyucular bir ayda bir beden küçülüyorlar. İkinci kitabımda ise enerji yükseltme konusu işledim. İsmi ''İçindeki Sen''. Bir kişisel gelişim kitabı ve aynı zamanda benim hayat hikayem. ''Evliliğimi kurtardın'', 'Vejetaryen oldum', '20 kilo verdim!' gibi çok yorum aldım bu geri dönüşler beni çok mutlu ediyor.

Bir ''Marka Kadın'' olarak markanızın, Türkiye'nin size olan ihtiyacıyla ilgili ne söylersiniz?

Kadın olmak zor. En büyük düşmanımız da, en büyük destekçimiz de diğer kadınlar. İki tip kadın var: A) Kıskanan, yarışan kadın B) Başarılı, destekleyen, kucaklayan ve minnettar kadın. Ben kendimi B kategoriye ait hissediyorum ve umarım başka kadınlar da beni rol model görüp sağlıklı hayat yaklaşımıyla özgüvenini artırır, mutlu olur ve tüm kadınlara da destek verir.

Bu yıl hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz?

İçindeki Sen kitabım bu ay Avrupa'da çıkacak. Çok mutluyum çünkü Almanya büyük bir pazar, İsviçre de benim ülkem ve ilk kitabımı çıkardığımda eski gazeteci arkadaşlarım bana o kadar yardımcı oldular ki kitabım bestseller oldu. Kitap yazmak keyifli bir şey, şimdiden üçüncüsü için yeni bir fikrim var. Onu büyük ihtimalle 2020 yazında yazacağım. 2019 yılında koçluk eğitimini tamamladım ve seans vermeye başladım. Seanslarımı çoğaltmayı planlıyorum çünkü danışanlarımın hızlı değişimini görmek hoşuma gidiyor. Bu sene ICF'nin sınıfına girmeye de planlıyorum (International Coach Federation). Bu sene bir ürün çıkarmayı düşünüyorum, onun üzerine çalışmayı hedefliyorum.

Bir iş kadını için ''Başarı''nın tanımı ne olmalıdır? Siz başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Benim için başarı insanlara dokunmak anlamına geliyor. Bu sebeple hedef kitlem kadınlar çünkü bir kadın anne, eş ve arkadaş oluyor. Ben bir kadına ulaşırsam tüm ailesine hatta onun yakın arkadaşlarına da ulaşıyorum. Başarıyı hiç bir zaman parayla ölçmedim ama sevdiğin işi yaparken para da kazanabilirsen harika. Para zaten her zaman istediğin şeye ulaşmak için bir araç. Param olunca inandığım işime daha çok yatırım yapabilirim çünkü amacım daha çok kadına dokunmak.

Marka, değer, emek…. Bu üç kelimeyi sizin görüşünüzle okuyucularımızla paylaşmak istersek, bize cümlenizi yazar mısınız?

Bir marka yaratmak çok emek ister, hep çalışmamız gerekiyor. Bir insan kendi değerlerini markasına taşımayı başarırsa değerli bir marka doğmuştur. Benim en önemli değerim dürüstlük, o yüzden takipçilerim Squatgirl markasına güveniyor.

Karşınızda kendisine güvenmeyen ve potansiyelinin farkında olmayan bir kadın gördüğünüzü düşünün. Haydi ona ilham verelim. Ne söylersiniz?

Bu tam bir koçluk konusu. Danışanlarıma, içlerindeki potansiyeli keşfetmeleri ve hedeflerine ulaşmaları konusunda yardım ediyorum. Güçlü sorular sorarak bu kadınla beraber bir yolculuğa çıkıp istediği kişi olmasında destek oluyorum. Potansiyelinizi bir milyon kişi görse bile kendiniz görmediğinizde veya kendinize inanmadığınızda ilerleyemezsin. Bu sebeple kendinizin farkına varın. En büyük ilham sizsiniz.

5 yıl içinde hangi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

Kendi ürünümü çıkarmak istiyorum. Her gün tatlı yiyorum dediğimde insanlar şaşırıyor. O tatlılarımı bar şeklinde çıkarsam, herkes çantasında sağlıklı ve çok lezzetli bir ara öğün taşıyabilir. Ben istiyorum ki tadı nefis olsun ve sağlıklı olsun. Takipçilerim, videolarım eğlenceli olduğu için spor yapıyor ya aynı onun gibi barlarımı da nefis olduğu için alsınlar istiyorum.

Markanız ile ilgili ne söylensin, nasıl konuşulsun istersiniz?

''Seninle sporu sevdim'' lafını duyunca çok mutlu oluyorum. Squatgirl markası sağlık sektöründe eğlence ve mutluluk yansıtan bir marka. Bizde yasak şeyler yok, biz tercihler yapıyoruz ve hareket ediyoruz. Takipçilerim Squatgirl yöntemiyle, diyetlerden kurtulup sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayat tarzına başlıyorlar. Squatgirl, gerçekten sağlıklı hayat tarzı sağlayan bir marka.