Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.Duygulu anların yaşandığı ve annelerin birbirine sarılarak ağladığı ziyarette, Srebrenitsa çiçeği olarak adlandırılan çiçek motifli rozeti annelere hediye edildi."Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için de geldiler"İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, Bosna Hersek'ten 17 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 100 anneyle ziyarete geldiklerini söyledi.Dün Bosna'da bugün de Diyarbakır'daki annelerin acı içinde ağladığını belirten Yavuz, çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin çocuklarını istediğini kaydetti."Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi" kapsamında Diyarbakır'a geldiklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:"Bu anneler Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler. Anneler Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evlerinde, okullarında ve parklarda olmasını istiyoruz.""Aynı acıları paylaşıyorum"Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli de "Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız." diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini aktardı.Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umduğunu ifade eden Oruli, şunları kaydetti:"Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner. Herkes bizi duysun istiyorum. Artık terörü durdurmak ve teröre 'hayır' diyorum."Annelerden Zehta Turic de Bosna Hersek'ten geldiğini ve terörü durdurmak istediklerini anlattı.Burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turic, "Çünkü dün biz ağlıyorduk, siz bizim yanımızdaydınız. Bugün de biz sizin için geldik, her zaman sizin yanınızdayız." diye konuştu.Annelerden Pasa Teletovic ise çocukların çok iyi bir gelecek hak ettiğini dile getirerek, hiçbir annenin bu acıyı hissetmesini istemediğini vurguladı.Amra Osmanovic de beraber mücadele edeceklerini belirterek, herkese sabır diledi.