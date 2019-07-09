09.07.2019 11:03
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Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anılacak

Srebrenitsa Soykırımı

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 24. yılı için bir anma programı düzenlendi.

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 24. yılı için bir anma programı düzenlendi.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı program kapsamında; 11 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Kartal Meydanı'nda yer alan Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'na çelenk konulacak.

Srebretitsa Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, Jusuf Emin, Gizem Sancaklı ve Bosfor Band'ın seslendireceği hikaye ve ağıtlarla 24. yılında anılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Srebrenitsa, Kartal, Güncel

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