Srebrenitsa Soykırımını Konu Alan Sergi Urla'da Açıldı

Yakın tarihin en utanç verici soykırımı olarak bilinen Srebrenitsa'da yaşananların fotoğraflara yansıtıldığı sergi ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.

Soykırımın unutulmaması için her yıl düzenlenen Mars Mira yürüyüşüne katılan ve binlerce kare fotoğraf çeken sanatçılar Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in düzenlediği sergiye Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, İzmir ve Urla'dan Bosna Sancak Karadağ Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri başkan ve yöneticileri ile fotoğrafseverler katıldı.

Törende gösterilen belgeselin ardından konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; "Tamamen bir ırkın bitirilmeye çalışılması çok üzücü. İnsanlık adına çok bir büyük ayıp. Her ne sebeple olursa olsun Allah hiçbir ırka böyle acılar yaşatmasın. Anneler ağlamasın. Bu anmaların devam etmesi ve bu soykırımın unutulmaması gerekiyor" diye konuştu.

Unutmadık unutturmayacağız

Marş Mira yürüyüşünün çok önemli olduğunu dile getiren Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak ; "Zaman 21. Yüzyıl mekan Avrupa'nın ortası insanlar nasıl vahşileştirilebilir. İnsan insanı savaş olmadan silahsız bir nasıl gülerek öldürebilir. Korkunç birşey. Maalesef bu yaşandı. 300 bin kişi hayatını kaybetti. Hala yeni toplu mezarlar çıkıyor. Orada yaşananları unutturmamak lazım. Unutmadık unutturmayacağız" dedi.

Boşnak olmayan fotoğrafçılar Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in düzenlemiş olduğu sergi Bosna Hersek'te soykırımı anmak için her yıl düzenlenen Marş Mira yürüyüşünü ve DNA'sı tespit edilen cenaze töreninde çekilen fotoğraflara yer veriyor. Sergiyi 15 Mart 2019 tarihine kadar Urla AKM'de ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler