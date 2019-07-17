Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından öldü

KUALA Sri Lanka genelinde yıl başından bu yana, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden 58 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hükümete bağlı Salgın Hastalıklar Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 29 bin 123 dang humması vakası kaydedildi.

Dang vakası, en çok başkent Kolombo'da görülürken, yaklaşık 6,5 ayda başkent genelinde 6 bin 297 kişi dang hummasına yakalandı.

Batı Eyaleti'ne bağlı Gampaha kentinde 3 bin 825, güney batı kıyısındaki Galle bölgelerinde ise 2 bin 724 vaka görüldü. Ülke genelinde bu yılın başından beri dang humması virüsünden dolayı 58 kişi hayatını kaybetti.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA