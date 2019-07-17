17.07.2019 17:23
Haberler» Güncel» Haber

Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından öldü

Sri Lanka

KUALA Sri Lanka genelinde yıl başından bu yana, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden 58 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

KUALA Sri Lanka genelinde yıl başından bu yana, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsünden 58 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hükümete bağlı Salgın Hastalıklar Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 29 bin 123 dang humması vakası kaydedildi.
Dang vakası, en çok başkent Kolombo'da görülürken, yaklaşık 6,5 ayda başkent genelinde 6 bin 297 kişi dang hummasına yakalandı.
Batı Eyaleti'ne bağlı Gampaha kentinde 3 bin 825, güney batı kıyısındaki Galle bölgelerinde ise 2 bin 724 vaka görüldü. Ülke genelinde bu yılın başından beri dang humması virüsünden dolayı 58 kişi hayatını kaybetti.
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
Kaynak: AA
Sri Lanka, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:41   Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
21:41   Son dakika! Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması
21:41   Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
21:41   SPOR Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
21:40   Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek
21:37   Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor
21:36   MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz