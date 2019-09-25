Sri Lanka'da 70 yaşındaki emektar fil "Tikiri" öldü

Sri Lanka'da geçit törenlerinde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki "Tikiri" adındaki fil hayata gözlerini yumdu.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı (SEF), her yıl Kandy şehrinde düzenlenen Perahera festivalindeki geçit törenlerinde çalıştırılan 60 filden biri olan 70 yaşındaki Tikiri'nin öldüğünü duyurdu.

SEF kurucusu Lek Chailert, sosyal medya paylaşımında Tikiri'nin hayata gözlerini yumduğunu belirterek, "Tikiri'nin çektiği acılar sona erdi, artık ruhu özgür. Ona daha fazla zarar gelemez. Huzur içinde uyu sevgili Tikiri. Sana ve arkadaşlarına karşı bu kadar acımasız olan bu dünyaya asla geri dönüp bakma." ifadesini kullandı.

SEF'nin, ağustosta, aşırı zayıf ve bakımsız görüntüsüyle filin, sağlık durumu bozuk olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen çelimsiz vücuduna geçirilen ışıltılı kostümle geçit töreninde çalışmaya zorlandığına ilişkin paylaştığı fotoğraflar büyük tepkilere neden olmuştu.

Sri Lanka Turizm Bakanlığı, Tikiri'nin gösteriden çekileceğini açıklamış ve yerel basın, daha sonra filin sahibine iade edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA