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Sri Lanka'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Sri Lanka'da askeri uçak düştü, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetti.

03.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:15 Sri Lanka'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Sri Lanka'da askeri uçak düştü, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetti. 

Sri Lanka Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Badulla bölgesindeki Haputale kasabasında düştü. Sri Lanka Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu belirtilen Harbin Y-12 tipi uçakta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti. Kasabada yerleşim yerlerine yakın bir yere düşen uçağın etrafa yayılan parçalarının isabet ettiği bir kadın da yaralandı.

Yetkililer, uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düştüğü bölgeden görüntüler

-Yükselen dumanlar

-Toplanan kalabalık

-Detaylar



Sri Lanka, Pilot, Güncel

Kaynak: DHA

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