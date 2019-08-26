Sri Lanka'da Cemaat-i İslami liderine gözaltı

Sri Lanka'da, Cemaat-i İslami partisinin eski başkanı Üstad Raşid Haccul Ekber'in gözaltına alındığı bildirildi.

Cemaat-i İslami'den yapılan açıklamada, partinin geçen yıl eylüle kadar 24 yıl başkanlığını sürdüren 59 yaşındaki Ekber'in cumartesi gecesi polis tarafından evinden alındığı belirtildi.

Açıklamada, polisin Ekber'i yasaklı Ulusal Tevhid Cemaati'ne yardım ettiğine ilişkin şikayetler üzerine gözaltına aldığını belirttiği ancak suçlamaların asılsız olduğu kaydedildi.

"Sri Lanka Cemaat-i İslami, kayıtlı bir dini ve sivil toplum kuruluşudur ve ılımlı görüşleri vardır. Kuruluş, şeffaf şekilde kanunlara uygun olarak hareket eder ve terör ile aşırıcılığın her şekline şiddetle karşı çıkmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, ne Sri Lanka'daki Cemaat-i İslami'nin ne de Üstad Ekber'in yasaklı Ulusal Tevhid Cemaati ya da başka bir terörist grupla hiçbir ilişkisi bulunmadığı vurgulandı.

Polislerin Ekber'i gözaltı kararı olmadan götürdüğü öğrenildi.

Ekber, parti başkanlığından ayrıldıktan sonra, partinin yürütme kurulu üyeliğine ve asbaşkanlığına seçilmişti.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 kilise ve 3 otelde bombalı saldırılar düzenlenmişti.

En az 250 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişi yaralandığı saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal 22 Ağustos'da sona ermişti.

Kaynak: AA