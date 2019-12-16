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Sri Lanka'da dang humması 120 can aldı

Sri Lanka'da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

16.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:10Sri Lanka'da dang humması 120 can aldı
Sri Lanka'da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka Kamu Sağlık Çalışanları Birliği (GMOA) Başkanı Haritha Aluthge, yerel "Daily Mirror" gazetesine yaptığı açıklamada, 10'dan fazla bölgede görülen salgının hızla yayıldığına ve durumun ciddiyetine dair ülkenin yeni Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi'nin bilgilendirildiğini belirtti.
Aluthge, ülke genelinde yıl başından bu yana 87 binden fazla dang humması vakası kaydedildiğini ve bunlardan 120'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi.
Vakaların en çok başkent Kolombo, yakınındaki Gampaha bölgesi ile Kandy şehrinde görüldüğüne işaret eden Aluthge, salgının ilk kez görüldüğü Jaffna bölgesinde bile bu yıl şimdiye kadar 7 bin dang vakası kaydedildiğini aktardı.
Uzmanlar, dang humması nedeniyle ülkede geçen yıl 58 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak bu yılki ölümlerin "endişe verici" boyutta olduğunu ifade etti.
Yetkililer, bu yıl ülkenin pek çok bölgesinde etkili olan aralıksız yağışların, hastalığa neden olan virüsün yayılmasında ve daha fazla kişinin hastalıktan etkilenmesinde önemli etkenlerden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Daily Mirror, Sri Lanka, Güncel

Kaynak: AA

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