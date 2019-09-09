Sri lanka'da filler kalabalığın arasına daldı: 17 yaralı

Sri Lanka'da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

'Kotte Rajamaha Vihara Budist Tapınağı' yakınında düzenlenen bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların arkasından gelen fillerin aniden koşmaya başlayarak, izleyenlerin arasına daldığı görüldü. Ayrıca, fillerin üstündeki kişilerin de yere düştüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Filin aniden kalabalığın arasına dalması

-Filin üstündeki kişinin yere düşmesi

-Diğer filin de kalabalığın arasına dalması

-Diğer filin üstündeki kişinin de düşmesi

-İnsanların panik halinde kaçmaya çalışması

Kaynak: DHA