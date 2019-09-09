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Sri lanka'da filler kalabalığın arasına daldı 17 yaralı

Sri Lanka'da filler kalabalığın arasına daldı 17 yaralıSri Lanka, (DHA) ? Sri Lanka'da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

09.09.2019 15:59
Sri Lanka'da filler kalabalığın arasına daldı 17 yaralı
Sri Lanka, (DHA) ? Sri Lanka'da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.
'Kotte Rajamaha Vihara Budist Tapınağı' yakınında düzenlenen bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların arkasından gelen fillerin aniden koşmaya başlayarak, izleyenlerin arasına daldığı görüldü. Ayrıca, fillerin üstündeki kişilerin de yere düştüğü görüldü.
Sri lanka'da filler kalabalığın arasına daldı 17 yaralı

Sri Lanka, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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