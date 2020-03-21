Sri Lanka'da hapishanede Kovid-19 protestosu: 1 ölü, 4 yaralı
Sri Lanka'da bir hapishanedeki mahkumların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle cezaevi koşullarını protestosu sırasında gardiyanların ateş açması sonucu 1 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı.
21.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:20
Sri Lanka'da bir hapishanedeki mahkumların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle cezaevi koşullarını protestosu sırasında gardiyanların ateş açması sonucu 1 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Anuradhapura Hapishanesi'nde gardiyanlar, mahkumların protestosunu kontrol altına almaya çalışırken tansiyon yükseldi.
Bazı mahkumların kaçma girişimi üzerine gardiyanların ateş açması sonucu 1 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı. Olayların ardından hapishaneye ek güvenlik gücü konuşlandırıldı.
Mahkumların, Kovid-19 salgını sebebiyle cezaevindeki olumsuz koşulları protesto ettiği belirtiliyor.
Mahkumların Haklarını Koruma Komitesi'ne (CPRP) göre, çok sıkışık olan Sri Lanka hapishanelerinde kimi zaman 800 kişi kapasiteli cezaevlerinde 5 bin kişi barındırılıyor.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Anuradhapura Hapishanesi'nde gardiyanlar, mahkumların protestosunu kontrol altına almaya çalışırken tansiyon yükseldi.
Bazı mahkumların kaçma girişimi üzerine gardiyanların ateş açması sonucu 1 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı. Olayların ardından hapishaneye ek güvenlik gücü konuşlandırıldı.
Mahkumların, Kovid-19 salgını sebebiyle cezaevindeki olumsuz koşulları protesto ettiği belirtiliyor.
Mahkumların Haklarını Koruma Komitesi'ne (CPRP) göre, çok sıkışık olan Sri Lanka hapishanelerinde kimi zaman 800 kişi kapasiteli cezaevlerinde 5 bin kişi barındırılıyor.
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Kaynak: AA