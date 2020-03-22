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Sri Lanka'da hapishanedeki Kovid-19 protestosunda 1 kişi daha öldü

Sri Lanka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mahkumların cezaevi koşullarını protestosunda bir kişi daha öldü.

22.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:36
Sri Lanka'da hapishanedeki Kovid-19 protestosunda 1 kişi daha öldü
Sri Lanka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mahkumların cezaevi koşullarını protestosunda bir kişi daha öldü.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Anuradhapura Hapishanesi'nde dün başlayan protesto sırasında gardiyanların ateş açması sonucu yaşamını yitiren mahkum sayısının 2'ye, yaralı sayısın ise 6'ya çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hiçbir mahkumun kaçamadığı hapishanede, olayların ardından ek güvenlik gücü konuşlandırıldığı ifade edildi.
Mahkumların, Kovid-19 salgını sebebiyle cezaevindeki olumsuz koşulları protesto ettiği belirtildi.
Polis, dünkü açıklamasında protestoda 1 mahkumun öldüğü, 4 mahkum yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.
Mahkumların Haklarını Koruma Komitesine (CPRP) göre, Sri Lanka'da 800 kişi kapasiteli bazı cezaevlerinde yaklaşık 5 bin kişi tutuluyor.
Sri Lanka'da 77 kişide Kovid-19 görülmesinin ardından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağı yarın sona erecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sri Lanka, Güncel

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