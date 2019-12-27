Sri Lanka'da ikinci kez eski bir bakan gözaltına alındı

Sri Lanka'da polis, yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa döneminden bir bakanı, muhaliflerin kaçırılmasıyla ilgili bir basın toplantısına katıldığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Avukat Gunaratna Wanninayake, hali hazırda muhalefet partisi milletvekili olan eski bakan Rajitha Senarathna'nin tedavi gördüğü özel bir hastanede gözaltına alındığını belirtti. Wanninayake, Senarathna'nın dün yatırıldığı hastanede polis nezaretinde tutulacağını söyledi.

Hastaneye giden bir sulh yargıcı, Senarathna'nın soruşturma için pazartesi gününe kadar gözaltında tutulacağını bildirdi.

Muhalif milletvekilleri, 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren bir trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınan ve salı günü kefaletle serbest bırakılan, eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka'nın da Senarathna'nın da gözaltına alınmasının "siyasi amaçlı" olduğunu ifade etti.

Başsavcılık, salı günü, Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, 10 Kasım 2019'da katıldığı bir basın toplantısı nedeniyle Senarathna hakkında gözaltı kararı vermişti.

Senarathna liderliğindeki basın toplantısında iki kişi, mevcut cumhurbaşkanının ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın hükümeti döneminde muhalifleri kaçırdığı ileri sürülen "beyaz kamyonet" ekibiyle ilgili ayrıntılara yer verilmişti.

Daha önce yakalanan söz konusu iki kişi halen gözaltında tutuluyor.

Ranawaka ve Senarathna, Mahinda Rajapaksa'nın hükümetinde bakanlık görevinde bulunmuştu.

Başsavcılık sözcüsü Nishara Jayarate, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ranawaka'nın, trafikte acele ve ihmalkar davranarak ölümcül yaralanmaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücü değiştirerek kazayı yapan kendisi olduğu halde başkasını suçu üstlenmeye yönelttiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti. Ranawaka, 24 Aralık'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanına "beyaz kamyonet" suçlaması

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 16 Kasım'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın ülkeyi yönettiği 2005-2015 döneminde gazetecileri ve aktivistleri hedef alan adam kaçırma, işkence ve ortadan kaybolma iddialarını soruşturan polis başmüfettişi Nishantha Silva ailesiyle İsviçre'ye kaçmıştı.

Rajapaksa'nın 22 Kasım'da geçici başbakan olarak atadığı kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın iktidarı, özellikle gazetecilerin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve taciz edildiği "kara bir dönem" olarak adlandırılıyor.

Kardeşinin cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olan Gotabaya Rajapaksa da gazetecileri ve diğer muhalifleri kaçıran "beyaz kamyonet" biriminin arkasındaki kişi olmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA