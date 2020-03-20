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Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Filipinler yabancıların ülkele girişini geçici yasakladı, Kuzey Kore'de ise aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce kişi karantinadan çıkarıldı.

20.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:44
Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sri Lanka hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Filipinler yabancıların ülkele girişini geçici yasakladı, Kuzey Kore'de ise aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce kişi karantinadan çıkarıldı.
Hükümet, virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den 23 Mart Pazartesi 06.00'ya kadar uygulanacağını bildirdi.
Sri Lanka'da şimdiye kadar toplam 59 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Filipinler'de yabancıların ülkeye girişine yasak
Filipinler'de, birkaç gün önce halk sağlığı acil durumu ilan edilmesinin ardından Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişine süresi belirsiz yasak getirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin tüm yabancı temsilciliklerinde derhal yürürlüğe girecek şekilde vize işlemlerinin geçici askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada, Filipinler vatandaşlarının yabancı eşleri ve çocuklarının yanı sıra yabancı hükümet ve uluslararası örgüt yetkilileriyle bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin bu yasaktan muaf olduğu kaydedildi.
Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Twitter'dan kararın mecburi atılmış bir adım olduğunu belirterek, bunun "tüm ülkelerden gelen yabancı ziyaretçilerin tamamen yasaklanması" anlamına geldiğini kaydetti.
Locsin, "Giden yabancı ziyaretçilere ülkeden çıkmaları için her türlü yardım sağlanmalı." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore'de binlerce kişi virüs karantinasından çıkarıldı
Yonhap ajansına göre, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberinde, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için ülke genelinde karantinada tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce kişinin karantinadan çıkarıldığı bildirildi.
Haberde, "Yeterli tıbbi izlemeyle muayeneden ve hiçbir semptom taşımadığı teyit edildikten sonra 19 Mart itibarıyla 3'ü hariç tüm yabancılar karantinadan çıkarıldı." ifadesi yer aldı.
Ülke genelinde, aralarında 1500'ü Güney Pyongan, 1090'ı Kuzey Pyongan, yaklaşık 1430'u da Kangwon bölgesinden olmak üzere karantinada tutulan kişilerin karantinadan çıkarıldığı aktarıldı.
Resmi yayın organında daha önce paylaşılan rakamlar da göz önünde alındığında, Kuzey Kore genelinde şimdiye kadar toplamda en az 8 bin 360 kişinin karantinadan çıkarıldığı sanılırken, karantinadaki kişi sayısının bundan daha fazla olabileceği ifade ediliyor.
Daha önce 380 yabancının Kovid-19 nedeniyle karantinada tutulduğu bilgisi paylaşılan ülkede şimdiye kadar kayıtlara geçen hiçbir Kovid-19 vakası olmasa da binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında bulunduğu ifade edilmişti.
İnternetten yayım yapan Daily NK gazetesinde ay başında yer alan habere göre, bazı kaynaklar, Kovid-19'la bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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