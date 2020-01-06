Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, yolcu otobüsünün uçurumu yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Güney Asya
Sri Lanka polisinden yapıla açıklamada, başkent Kolombo'nun 250 kilometre doğusundaki Madulsima kentinde, çay tarımı yapılan engebeli bölgede kamuya ait bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.
Sri Lanka devlet televizyonu ise ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu duyurdu.
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Kaynak: AA