Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor - Haberler

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor

Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

25.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:40
Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanıyor
Sri Lanka'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.
Emniyetten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin derhal tutuklanacağı ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu kişilere verilecek olası cezaların ayrıntısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Son 24 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 420 kişinin tutuklandığı bildirildi.
20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 101'e çıktığı Sri Lanka'da hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
Polis , sağlık ve zaruri malların temini gibi hizmetlerde bulunanlar hariç halka, "sokağa çıkma yasağı süresince evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulundu.
Sri Lanka hükümeti, söz konusu yasak sırasında eczanelerin açık olmasını isterken, kişilerin de reçeteli ilaçlarını temin etmelerine izin verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sri Lanka, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı - Haber 13:36: Korona virüs salgın krizini reklam ajansları nasıl yönetmeli? - Haber 13:36: Adıyaman'da şehir içi minibüsleri denetlendi - Haber 13:36: Türkiye Psikiyatri Derneğinden yaşlılar için ruh sağlığını koruma rehberi - Haber 13:36: Narkotik köpeği Altar'lı "Evinizde kalın" mesajı - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler