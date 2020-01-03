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Sri Lanka'da uçak düştü: 4 ölü

Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın gözlem uçuşu esnasında düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

03.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:05 Sri Lanka'da uçak düştü: 4 ölü
Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın gözlem uçuşu esnasında düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da gözlem uçuşu yapan Çin yapımı Y-12 tipi uçak düştü. Uçakta bulunan 4 personelin hayatını kaybettiği, uçağın başkent 'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Uva eyaletinin dağlık bir bölgesinde yer alan Haputale kasabasında düştüğü açıklandı.

Sri Lanka Hava Kuvvetleri sözcüsü Gihan Seneviratne, gözlem uçuşu esnasında düşen uçağın düşme nedenlerinin araştırılacağını ve özel bir soruşturma ekibinin kurulduğunu belirtti. - COLOMBO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Kolombo, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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