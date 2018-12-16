Sri Lanka'da Wickremesinghe Yeniden Başbakanlık Görevine Getirildi

Sri Lanka
Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ekim ayında görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'yi yeniden başbakan olarak atadı.
Başbakan Mahinda Rajapaksa
'nın atanmasıyla ilgili siyasi krize son vermek amacıyla dün istifa ettiğini açıklamasının ardından Sirisena'nın, Wickremesinghe'yi başbakanlık görevine yeniden getirdiği bildirildi.
Wickremesinghe'nin lideri olduğu Birleşik Ulusal Partinin (UNP) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Wickremesinghe'nin başbakan olarak Devlet Başkanı Sirisena'nın huzurunda yemin ettiği belirtildi.
Ülkede yeni kabinenin yakın zamanda kurulması bekleniyor.
Rajapaksa, dün, milletvekilleri, Budist din adamları, diğer dini liderler ve basının katılımıyla düzenlenen törenle istifa dilekçesini imzalamıştı.
Sri Lanka'da hafta içinde parlamentoda Sirisena'nın ekim ayında görevden aldığı eski Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.
Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet, geçen ay parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.
Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Ranil Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyordu.
Mahinda Rajapaksa,Sri Lanka
16 Aralık 2018 Pazar 11:27