Sri Lanka'daki Siyasi Kriz

Güney Asya
ülkesi Sri Lanka
'da Yüksek Mahkeme, devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararını askıya aldı.
Mahkeme, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın geçen cuma günü aldığı parlamentoyu feshetme kararının, 7 Aralık
'a kadar askıya alınmasına hükmetti.
Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa
'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.
Maithripala Sirisena, geçen cuma günü geç saatlerde yayımlanan bir bildiriyle de cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu.
Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.