Sri Lanka'daki Siyasi Kriz

15 Kasım 2018 Perşembe 10:54



15 Kasım 2018 Perşembe 10:54

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın geçen ay anlaşmazlık yaşadığı eski Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alıp yerine Mahinda Rajapaksa'yı atamasıyla başlayan siyasi kriz derinleşiyor.Başbakanlığa atanan Mahinda Rajapaksa'nın mecliste güvenoyu alamadığı oylamaya yapılan itiraz sırasında milletvekilleri arasında arbede çıktı.Rajapaksa, güven oylamasının sözlü yapılmasına itiraz ederek genel seçim çağrısında bulundu.Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, usul konusundaki itirazı reddederken, dün yapılan oylamanın ardından Rajapaksa'nın başbakanlığının hükümsüz hale geldiğini belirtti.Tartışma sırasında Rajapaksa taraftarları ile eski Başbakan Wickremesinghe'nin partisinden milletvekilleri arasındaki sözlü atışmalar kavgaya dönüştü. 20'den fazla milletvekilinin karıştığı olayda yumruklar konuştu. Arbede sırasında genel kurul salonunda yere düşen bazı milletvekillerinin tekmelendiği görüldü.Meclis Başkanı kavga nedeniyle oturumu kapattı.Siyasi krizDevlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.Görevden alınan Ranil Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın geçen hafta bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.Meclis Başkanı Karu Jayasuriya, Devlet Başkanı Sirisena'nın Başbakan Wickremesinghe'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunarak "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse katliam yaşanabilir." demişti.Jayasuriya, hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada, Meclisteki eski hükümet üyelerinin, haklarının gasbedildiğine dair taleplerini kendisine aktardıklarını kaydederek "Şu durumda göreve getirilen Rajapaksa Mecliste çoğunluğu sağlayana kadar eski hükümeti tanımak zorundayım. Yeni parti (Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı) Mecliste çoğunluğu sağlayamadığı sürece Rajapaksa'yı başbakan olarak tanıyamam." ifadelerini kullanmıştı.