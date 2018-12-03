Sri Lanka'daki Siyasi Kriz

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:05

Sri Lanka'da mahkeme, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın ve kabinesinin görevlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yönünde karar verdi.Yargıç Preethipadhman Surasena, yaptığı açıklamada Rajapaksa'nın ve kabine üyelerinin görevlerini yerine getirmemeleri gerektiğine karar verdiklerini bildirdi.Surasena, Rajapaksa ve bakanların 12 Aralık'ta yapılacak duruşmaya katılmaları gerektiğini söyledi.Sri Lanka'da milletvekilleri, güvenoyu vermedikleri Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın devlet fonlarını kullanmasını engelleyen önergeyi kabul etmişti.Güney Asya ülkesinde parlamento Rajapaksa'ya 2 kez güvenoyu vermezken, yenilgiyi kabul etmeyen Sri Lanka Başbakanı oylamaların usulüne uygun yapılmadığını savunuyor.Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.Sirisena, bu ay yayımlanan bir bildiriyle parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım'da yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.Yüksek Mahkeme ise devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararının 7 Aralık'a kadar askıya alınması kararı almıştı.Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Ranil Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyor.