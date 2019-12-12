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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Muhammed Rizvi Hassen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:50Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret
Sri Lanka'nın Büyükelçiliği görevine atanan Muhammed Rizvi Hassen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.
Saraç, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Hassen ile YÖK'te bir araya geldiklerini belirtti.
Ziyarette, Türkiye ile Sri Lanka arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin görüşüldüğünü kaydeden Saraç, "İki ülke yükseköğretimi arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine vardık." bilgisini paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Sri Lanka, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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