SSAUMDER'in kampanyasına, Kemal Doğulu'dan destek

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından başlatılan okul forması ve çanta kampanyasına sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'dan da yardım desteği geldi.



Sporda Şiddet Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele derneğinin okul forması ve çanta ihtiyacı olan öğrenciler için başlatmış olduğu okul forması ve çanta kampanyasına sanatçılardan büyük destek geliyor. Sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Kemal Doğulu, sosyal medyasından Sporda Şiddet alkol ve Uyuşturucu Mücadele derneğinin kampanyasına destek oldu. Doğulu yaptığı destek açıklamasında, "Kampanya için okullara afişlerimiz gönderilmeye başlandı. Okullardan gelecek ihtiyaç sahibi öğrenci sayılarına göre derneğin elinde ki imkanlar dahilinde ihtiyaçlar karşılanacak. Daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak adına herkesin destek olmasını istiyorum. Böyle anlamlı bir projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Derneğin bundan sonraki tüm çalışmalarında bizzat kendimde bulunacağım. Böyle anlamlı bir projeye herkesin destek olması gerekir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA