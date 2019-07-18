18.07.2019 14:38
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SSB Başkanı Demir: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
SSB Başkanı İsmail Demir: "Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır."
SSB Başkanı İsmail Demir: "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik."
SSB Başkanı İsmail Demir: " Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak."
SSB Başkanı İsmail Demir: "Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada." SSB Başkanı Demir: F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde...
Kaynak: AA
İsmail Demir, Türkiye, Güncel

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